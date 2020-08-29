Зараз Мілану залишається лише ностальгувати за славетними часами легендарної команди.

Рівно 17 років тому Мілан зустрічався з Порту в рамках двобою за трофей Суперкубка УЄФА.

Шевченко розповів, чи пропонували йому очолити Барселону

У таборі італійського клубу вирішили пригадати переможний поєдинок, опублікувавши відео у Twitter з голом Андрія Шевченка. Саме влучний удар нинішнього наставника збірної України і приніс кубок "россонері".

За підсумками минулого сезону Серії А Мілан фінішував на 6-й сходинці.

Маліновський, Роналду і Златан змусили Серію А знову сяяти – найголовніше про минулий сезон кальчо