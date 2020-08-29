Мілан пригадав бойовий гол Шевченка, який дозволив "россонері" тріумфувати у Суперкубку УЄФА
19:04 - Читать на русском
Зараз Мілану залишається лише ностальгувати за славетними часами легендарної команди.
Рівно 17 років тому Мілан зустрічався з Порту в рамках двобою за трофей Суперкубка УЄФА.
Шевченко розповів, чи пропонували йому очолити Барселону
У таборі італійського клубу вирішили пригадати переможний поєдинок, опублікувавши відео у Twitter з голом Андрія Шевченка. Саме влучний удар нинішнього наставника збірної України і приніс кубок "россонері".
За підсумками минулого сезону Серії А Мілан фінішував на 6-й сходинці.
Маліновський, Роналду і Златан змусили Серію А знову сяяти – найголовніше про минулий сезон кальчо
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter