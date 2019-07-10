Мілан презентував третій комплект форми на сезон 2019/20

Відбулася офіційна презентація резервного екіпірування італійського Мілана на новий сезон.

Італійський гранд презентував нову форму. Світлини з'явилися в офіційному твіттері Puma.

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Німецький виробник розробив комплект у традиційних кольорах міланців – чорному та червоному. За задумом дизайнерів, ці барви символізують вогонь і страх, який "россонері" викликають у суперників. Ця форма має символізувати молодість та енергію оновленого складу Мілана.

Відзначимо, що новий сезон італійської Серії А стартує у серпні.