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Мілан презентував нову домашню форму

16:59 122 Читать на русском
Мілан презентував нову домашню форму
Мілан презентував нову домашню форму

Італійський Мілан презентував домашню форму на сезон 2018/19.

Технічним спонсором "червоно-чорних" стала компанія Puma.

Іммобіле близький до переходу в Мілан

Відзначимо, останні 20 років технічним спонсором Мілана був Adidas, проте німецька компанія відмовилась від співпраці з італійським клубом після продажу команди китайським інвесторам.

Нагадаємо, "россонері" були виключені з Ліги Європи через порушення фінансових правил УЄФА.

Теги
Італія Мілан Мілан
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