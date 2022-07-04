Чемпіон Італії отримав основний варіант ігрового екіпірування на найближчий рік.

Нова форма Мілана виконана у традиційних червоно-чорних кольорах. Технічним партнером клубу залишилася Puma, не змінився і титульний спонсор. На верхній частині спини нанесений герб міста Мілан, інформує офіційний сайт "россонері".

Окупанти обікрали будинок легенди Динамо – винесли сувенір з топ-матчу Ліги чемпіонів

На формі присутня нашивка Скудетто у кольорах прапора Італії, яку традиційно носить чемпіон країни попереднього сезону. Щоправда, на фотосесії гравці одягнуті у футболки без чемпіонської нашивки, що помітили уважні вболівальники. Втім, у матчах цей елемент на формі обов'язково буде.

Вартість футболки в офіційному клубному інтернет-магазині – 90 євро за репліку та 140 євро за оригінал.

Нагадаємо, за підсумками сезону 2021/22 Мілан здобув чемпіонський титул Серії А, який став для "россонері" 19-м в історії клубу.

Мілан на вершині, провали Ювентуса, Аталанти та українців, шедевр Маліновського – найголовніше про минулий сезон кальчо