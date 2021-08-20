Форвард Монако П'єтро Пеллегрі може знову опинитися в чемпіонаті Італії, у його послугах зацікавлений Мілан, повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо.

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"Россонері" потрібен гравець на роль третього нападника після Ібрагімовіча та Жиру. Відзначається, що обидва клуби зараз працюють над завершенням потенційного переходу на правах оренди. Чинний контракт Пеллегрі розрахований до літа 2022 року, тому спочатку він продовжить угоду з монегасками.

Нагадаємо, кілька років тому вихованець Дженоа змусив про себе говорити усю Європу, загравши у Серії А в 17 років. Взимку 2018-го Монако не пошкодував за юного італійця 8 млн євро, але Пеллегрі так і не виправдав очікувань. Після переходу італієць зіграв за монегасків 23 матчі, в яких забив два голи і віддав одну гольову передачу.

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