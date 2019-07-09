Мілан прагне підсилитись найкращим бомбардиром Копа Амеріка-2019 Евертоном

Нападник Греміо та збірної Бразилії Евертон може спробувати свої сили у Серії А.

Чудова гра Евертона на Копа Амеріка-2019 не залишила байдужим Мілан, який має намір придбати бразильського форварда, повідомляє A Bola.

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За інформацією видання, 23-річний гравець зовсім не проти приміряти футболку "россонері".

Бразильський Греміо не хоче дешево відпускати свого нападника, тому Мілану доведеться розщедритись мінімум на 40 млн євро.

Після 9-ти турів чемпіонату Бразилії Евертон встиг провести 6 поєдинків, в яких відзначився трьома голами.

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