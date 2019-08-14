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Мілан прагне підписати зірку Реала – ПСЖ може посприяти гучному трансферу

07:30 767 Читать на русском
Мілан прагне підписати зірку Реала – ПСЖ може посприяти гучному трансферу
Хамес та Іско / фото із соцмереж

Мілан продовжує шукати варіанти підсилення складу під час літнього трансферного вікна.

Воротар "россонері" Джанлуїджі Доннарумма може покинути клуб. На 20-річного голкіпера претендує ПСЖ, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Лунін зацікавив Мілан

За інформацією видання, якщо Доннарумма піде з Мілана, італійці спробують купити когось із хавбеків мадридського Реала – Хамеса Родрігеса або ж Іско.

ПСЖ пропонував Мілану за Доннарруму 20 млн євро і Альфонсо Ареола, але італійський клуб хоче отримати лише гроші.

Лунін отримав серйозний варіант продовження кар'єри на фоні перемовин Реала з ПСЖ та інтересу Мілана

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