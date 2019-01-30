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Мілан позмагається з Арсеналом за Карраско

21:53 112 Читать на русском
Мілан позмагається з Арсеналом за Карраско
Яннік Феррейра Карраско / Фото ФК Далянь Іфан

Хавбек Далянь Іфан Яннік Феррейра Карраско може невдовзі перейти у європейський клуб.

"Россонері" планують взяти в оренду 25-річного хавбека Далянь Іфан Янніка Феррейру Карраско до закриття трансферного вікна, повідомляє Sky Sport Italiа. "Каноніри" хочуть оформити повноцінний трансфер бельгійця.

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Також повідомляється, що китайський клуб готовий включити у орендну угоду право викупу і відпустити хавбека за меншою ціною, ніж планував раніше.

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Нагадаємо, бельгієць перейшов у чемпіонат Китаю з Атлетіко взимку минулого року. Хавбек незадоволений рівнем чемпіонату та готовий повернутись у Європу.

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