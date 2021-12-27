Захисники Лео Дуарте і Матео Мусаккіо повинні покинути Сан-Сіро у січні, повідомляє MilanNews.

Піолі закликав Мілан укласти нову угоду з лідером, на якого претендує Манчестер Юнайтед

Бразильцю спробують знайти клуб для оренди, щоб він мав більше ігрової практики. Натомість 30-річний аргентинець абсолютно не входить у плани Стефано Піолі. Влітку контракт Мусаккіо закінчується, тому Мілан цілком може відпустити його раніше і безкоштовно.

Додамо, що у поточному сезоні Дуарте награв лише 117 хвилин без жодних результативних дій. У Мусаккіо жодної секунди на полі.

7 "Золотих м'ячів" – на трансферному ринку: Барса, Реал, Баварія і Ман Сіті ризикують втратити лідерів у 2021-му