Мілан позбудеться двох захисників у зимове трансферне вікно
Мілан планує дещо почистити склад перед другою половиною сезону.
Захисники Лео Дуарте і Матео Мусаккіо повинні покинути Сан-Сіро у січні, повідомляє MilanNews.
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Бразильцю спробують знайти клуб для оренди, щоб він мав більше ігрової практики. Натомість 30-річний аргентинець абсолютно не входить у плани Стефано Піолі. Влітку контракт Мусаккіо закінчується, тому Мілан цілком може відпустити його раніше і безкоштовно.
Додамо, що у поточному сезоні Дуарте награв лише 117 хвилин без жодних результативних дій. У Мусаккіо жодної секунди на полі.
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