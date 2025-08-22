З моменту переходу Дівока Орігі в Мілан зарплата в 4 мільйони євро не дає клубу спокою. Однак незабаром цьому може бути покладено край. Як інформує Gazzetta dello Sport, сторони погодили розірвання контракту. Повідомляється, що боси "россонері" погодилися виплатити Орігі половину залишку зарплати в обмін на припинення відносин.

Довбик опинився на прицілі Мілана – легендарний клуб Серії А прагне підписати нападника перед стартом чемпіонату

Дівок протримався в Італії всього один сезон, а потім зник з поля зору. Мілан віддавав його в оренду Нотінгем Форест, але бельгієць і там не зміг себе проявити. У минулому сезоні він був відсторонений від команди і тренувався самостійно. Незважаючи на це, клуб продовжував справно платити йому зарплату. Тепер Орігі погодився на розірвання контракту.

Нагадаємо, що Дівок забивав за Ліверпуль Тоттенхему у фіналі ЛЧ 2019 року.

Кубок Італії: Мілан проходить далі, проте втрачає зірку команди