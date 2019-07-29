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Мілан поступився Бенфіці у матчі Міжнародного кубка чемпіонів – італійців покарав їхній колишній гравець

09:55 228 Читать на русском
Мілан поступився Бенфіці у матчі Міжнародного кубка чемпіонів – італійців покарав їхній колишній гравець
Мілан – Бенфіка, Міжнародний кубок чемпіонів, 28 липня

"Россонері" продовжили свої невдалі виступи на товариському турнірі.

Товариські матчі
Мілан
0
0 : 1
1
Бенфіка
22:00 28:07:2019
завершено
 

Міжнародний кубок чемпіонів

Мілан – Бенфіка – 0:1

Гол: Таарабт, 70

Після мінімальної поразки від Баварії підопічні Марко Джампаоло не змогли впоратися і з Бенфікою.

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Долю зустрічі також вирішив один гол. Його забив хавбек лісабонців Адель Таарабт, який, до слова, захищав кольори Мілана у 2014 році. Марокканець ударом з дальної відстані вразив ворота Пепе Рейни. Щоправда, Таарабту допоміг рикошет від Лукаса Більї, який повністю дезорієнтував іспанського голкіпера.

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Мілан залишається з нулем очок після двох зіграних матчів, а от у Бенфіки справи значно кращі. Чемпіон Португалії очолює турнірну таблицю МКЧ з максимумом очок після трьох ігор.

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Відеоновини Товариські матчі Мілан - Бенфіка Міжнародний кубок чемпіонів Адель Таарабт Адель Таарабт Мілан Мілан Бенфіка Бенфіка Італія
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