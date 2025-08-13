Центральний захисник Коні де Вінтер перейшов з Дженоа в Мілан.

Мілан на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Коні де Вінтера – угода розрахована на 5 років. Як інформує GdS, зарплата захисника в новому клубі складе 1,8 млн євро + бонуси.

Чемпіон Європи офіційно перейшов до найбагатшого клубу світу – Мілан отримає солідну компенсацію

Мілан заплатив Дженоа 18 млн євро + 2 млн євро у вигляді бонусів. Де Вінтер буде доступний для недільного матчу Кубка Італії проти Барі.

Коні є вихованцем Ювентуса, але закріпитися в складі "Старої синьйори" не зміг. Проте, він дебютував у дорослому футболі саме під керівництвом Аллегрі – в Лізі чемпіонів 2021 року проти Мальме.

У Дженоа де Вінтер грав разом з Русланом Маліновським.

