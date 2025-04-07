"Володар Кубка та Суперкубка України. Врешті-решт, чемпіон Європи серед юнаків.

Ван Леувен відверто висловився про причини відходу Гармаша з Металіста 1925

Колись Мілан, побачивши цього юнака у виставковому матчі 2:2 з Динамо у 2007 році, був вражений і навіть порівнював Гармаша з Кака. Без зайвого пафосу та іронії – це справді якісний півзахисник. Їхній дует із Рибалкою стане цікавинкою Лісного", – сказав Валерко у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, Гармаш є вихованцем Динамо. У структурі київського клубу він перебував з 2007 по 2023 рік. У 2020-му відправлявся в оренду до турецького Різеспора. У вересні 2023 року перейшов до хорватського Осієка, за який провів лише 4 матчі. У січні 2024-го приєднався до Металіста 1925, який нещодавно залишив у статусі вільного агента — сторони достроково припинили співпрацю за спільною згодою. Нині виступає за аматорський клуб Лісне.

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