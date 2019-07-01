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Мілан попрощався відразу з п'ятьма гравцями

13:17 1537 Читать на русском
Мілан попрощався відразу з п'ятьма гравцями
Абате і Монтоліво / Reuters

"Россонері" проводять чистку кадрів перед початком сезону 2019/20.

Мілан на своєму офіційному сайті сповістив про закінчення контрактів з п'ятьма футболістами.

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Це захисники Іньяціо Абате (306 матчів за італійський клуб), Крістіан Сапата (148 матчів) і хавбеки Хосе Маурі (21 матч), Андреа Бертолаччі (52 матчі) та Ріккардо Монтоліво (159 матчів). До речі, Сапата вже знайшов нову команду. У наступному сезоні колумбієць гратиме за Дженоа.

Нагадаємо, Мілан відмовився від участі в Лізі Європи в сезоні 2019/20 через проблеми з фінансовим фейр-плей.

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