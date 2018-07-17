Мілан подав апеляцію на виключення з єврокубків

Мілан збирається оскаржувати рішення УЄФА щодо виключення з єврокубків за порушення фінансового фейр-плей в Спортивному арбітражному суді у Лозанні.

Мілан опротестував в Спортивному арбітражному суді (CAS) своє виключення з єврокубків, повідомляє L'Equipe.

Слухання по справі призначено на найближчий четвер, винесення вердикту судом очікується протягом 24 після його завершення.

Нагадаємо, що "россонері" в кінці червня були відсторонені від участі в єврокубках на один сезон протягом двох найближчих років через порушення правил фінансового фейр-плей.

Нещодавно італійський клуб перейшов у володіння американського хедж-фонду Elliott Management, який забрав його за борги у китайського бізнесмена Йонгхонга Лі.

Нові власники Мілана збираються запросити на пост головного тренера Антоніо Конте, а також провести зміни в керівництві.

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