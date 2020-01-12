Мілан планує замінити Рейну екс-голкіпером Челсі

Голкіпер Мілана Пепе Рейна близький до продовження своєї кар'єри в англійській Прем'р-лізі.

Очікується, що чемпіон світу у складі збірної Іспанії під час зимового трансферного вікна перейде в Астон Віллу.

Конте зізнався, що намагався підписати Ібрагімовіча в Челсі

"Россонері" не планують шукати заміну Рейні в Серії А та звернуть увагу на інших голкіперів, повідомляє Sky Sports. Зазначається, що пріоритетним варіантом є боснійський голкіпер Борнмута Асмір Беговіч.

Відзначимо, що 32-річний воротар тільки повернувся в розташування Борнмута після піврічної оренди в Карабасі, де в 17 матчах він пропустив 16 голів. Головний тренер "вишень" Едді Хау підтвердив, що майбутнє Беговіча може бути в іншому клубі.

Мілан відхилив дві пропозиції Тоттенхема щодо Пйонтека – лондонці були готові віддати своїх гравців за поляка

Нагадаємо, боснієць зробив собі ім'я, виступаючи за Сток Сіті, звідки отримав запрошення від Челсі. У складі лондонців Беговіч провів два сезони і виграв чемпіонський титул АПЛ.