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Мілан планує замінити Рейну екс-голкіпером Челсі

06:00 70 Читать на русском
Мілан планує замінити Рейну екс-голкіпером Челсі
Пепе Рейна / фото із соцмереж

Голкіпер Мілана Пепе Рейна близький до продовження своєї кар'єри в англійській Прем'р-лізі.

Очікується, що чемпіон світу у складі збірної Іспанії під час зимового трансферного вікна перейде в Астон Віллу.

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"Россонері" не планують шукати заміну Рейні в Серії А та звернуть увагу на інших голкіперів, повідомляє Sky Sports. Зазначається, що пріоритетним варіантом є боснійський голкіпер Борнмута Асмір Беговіч.

Відзначимо, що 32-річний воротар тільки повернувся в розташування Борнмута після піврічної оренди в Карабасі, де в 17 матчах він пропустив 16 голів. Головний тренер "вишень" Едді Хау підтвердив, що майбутнє Беговіча може бути в іншому клубі.

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Нагадаємо, боснієць зробив собі ім'я, виступаючи за Сток Сіті, звідки отримав запрошення від Челсі. У складі лондонців Беговіч провів два сезони і виграв чемпіонський титул АПЛ.

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Теги
Італія Трансфери Мілан Мілан Пепе Рейна Пепе Рейна Асмір Беговіч Асмір Беговіч
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