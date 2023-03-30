Італійський клуб прагне продовжити контракт із французьким нападником. Мілан вже працює над новою угодою для Олів'є Жиру, яка буде розрахована до 2024 року.

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Як повідомляє SkySport, "россонері" пропонують форварду зарплатню у розмірі 3,8 мільйона євро, а також бонуси за наступний сезон. Очікується, що Жиру поставить свій підпис під новим контрактом у квітні. Сторони вже узгодили найважливіші пункти.

Француз перебрався до Італії у 2021 році. Жиру допоміг Мілану завоювати перше чемпіонство за 11 років. В поточному сезоні нападник виходив на поле у 24 матчах Серії А. В його активі вісім голів та чотири результативні передачі. Нагадаємо, що чинна угода Жиру з клубом діє до 2023 року.

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