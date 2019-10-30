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Мілан планує продати ще одного власного вихованця

17:27 249 Читать на русском
Мілан планує продати ще одного власного вихованця
Давіде Калабрія / ФК Мілан

Італійський клуб має намір продати правого захисника Давіде Калабрію.

Керівництво клубу невдоволене відсутністю серйозного прогресу 22-річного футболіста і готове розглянути пропозиції щодо його продажу вже в зимове трансферне вікно, інформує Tuttosport.

Мілан зазнав рекордних фінансових збитків за минулий рік

Зазначимо, що Калабрія, який є випускником академії "россонері", дебютував за Мілан ще у 2015 році. В минулому сезоні Дженнаро Гаттузо постійно випускав його в основі, наголошуючи на лідерських якостях та самовіддачі молодого гравця. З приходом Марко Джампаоло, а згодом – Стефано Піолі, Калабрія почав отримувати набагато менше ігрової практики. У цьому сезоні він зіграв 7 матчів у Серії А і отримав багато критичних відгуків від експертів та вболівальників.

Нагадаємо, що влітку Мілан продав ще двох своїх вихованців – Патрік Кутроне поїхав у Вулверхемптон, а Мануель Локателлі – в Сассуоло.

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Італія Давіде Калабрія Давіде Калабрія Мілан Мілан
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