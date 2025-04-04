Федеріко К'єза та Дестіні Удоджи можуть стати гравцями Мілана після закінчення поточного сезону.

Після невдалого сезону керівництво Мілана планує суттєво підсилити команду влітку. "Россонері" готові повернути в Серію А чемпіона Європи-2020 Федеріко К'єзу та латераля Тоттенхема Дестіні Удоджи, повідомляє Football Italia з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

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Гравець "шпор" може бути зацікавлений в пошуку нового виклику після провального сезону в складі Тоттенхема. А ймовірності трансферу К'єзи додає той факт, що Мілан планує запросити влітку тренера на заміну Сержіу Консейсау. Одним з фаворитів на посаду є Массіміліано Аллегрі, з яким Федеріко вже працював в Ювентусі й може спробувати відродити кар'єру талановитого італійського вінгера.

Нагадаємо, що в поточному сезоні Мілан йде на 9 місці в турнірній таблиці Серії А після 30 турів та ризикує залишитись без єврокубків на наступний сезон.

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