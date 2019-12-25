Мілан планує переманити творців успіху Аталанти

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні зацікавив власників Мілана та може очолити міланський клуб.

Фонд Elliot, який є основним власником Мілана, хоче бачити Гасперіні у статусі наставника "россонері", зазначає La Repubblica.

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Також власники міланського клубу захоплені роботою технічного директора бергамасків Джованні Сарторі і спортивного директора Габріеле Дзаманья. Переговори можуть початися найближчими місяцями. Зазначимо, що саме за роботи цієї трійці Аталанта вперше у своїй історії отримала бронзові нагороди чемпіонату Італії та потрапила до групового етапу Ліги чемпіонів.

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Нагадаємо, Аталанта під керівництвом Гасперіні розгромила Шахтар в заключному турі групового етапу Ліги чемпіонів (3:0) та залишила "гірників" поза межами турніру. Додамо, що бергамаски перебувають на 5 сходинці в Серії А, маючи в активі 31 пункт.