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Мілан планує оголосити про трансфер Ібрагімовіча наступного тижня

15:30 59 Читать на русском
Мілан планує оголосити про трансфер Ібрагімовіча наступного тижня
Златан Ібрагімовіч / AP

Шведський форвард Златан Ібрагімовіч може повернутись до Мілана ще до відкриття зимового трансферного вікна.

Мілан планує укласти угоду зі Златаном Ібрагімовічем до кінця наступного тижня, повідомляє Sky in Italy.

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Зазначається, що Мілан готовий запропонувати гравцеві контракт на 18 місяців з опцією продовження ще на рік. За півтора року швед зможе заробити 6 млн євро.

Нагадаємо, Ібрагімовіч розірвав контракт із Лос-Анджелес Гелаксі за обопільною згодою. 38-річний форвард приєднався до клубу з МЛС весною 2018-го. За цей час швед провів 53 матчі, в яких забив 52 голи та віддав 17 асистів.

Ібрагімовіч офіційно покинув Лос-Анджелес Гелаксі, попрощавшись епічною заявою

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Теги
Італія Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Мілан Мілан
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