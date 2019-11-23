Мілан планує оголосити про трансфер Ібрагімовіча наступного тижня

Шведський форвард Златан Ібрагімовіч може повернутись до Мілана ще до відкриття зимового трансферного вікна.

Мілан планує укласти угоду зі Златаном Ібрагімовічем до кінця наступного тижня, повідомляє Sky in Italy.

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Зазначається, що Мілан готовий запропонувати гравцеві контракт на 18 місяців з опцією продовження ще на рік. За півтора року швед зможе заробити 6 млн євро.

Нагадаємо, Ібрагімовіч розірвав контракт із Лос-Анджелес Гелаксі за обопільною згодою. 38-річний форвард приєднався до клубу з МЛС весною 2018-го. За цей час швед провів 53 матчі, в яких забив 52 голи та віддав 17 асистів.

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