Мілан планував підписати Рібері, – агент Гаттузо

Агент колишнього тренера Мілана Дженнаро Гаттузо Массімо Брамбаті розповів про трансферні плани свого підопічного на чолі "россонері".

"Я досі не можу зрозуміти, навіщо Мілан пройшов довгий шлях з Марко Джампаоло тільки для того, щоб призначити Стефано Піолі. Краще було б залишити Гаттузо та слідувати його ідеям.

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На зустрічі він просив підписати трьох досвідчених гравців, двоє з них були вільними агентами. Гаттузо хотів бачити в команді Рібері, який в підсумку перейшов до Фіорентини і демонструє прекрасну гру. Замість цього Мілан відмовився і від Гаттузо, і від його пропозицій", – розповів Брамбаті в ефірі TMW Radio.

Нагадаємо, у вересні Рібері був визнаний найкращим гравцем Серії А у складі Фіорентини.

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