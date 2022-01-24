Форвард Фіорентини Душан Влаховіч цікавить не один топовий клуб Європи, але, схоже, вже визначився з пріоритетом.

21-річний нападник не перейде в Мілан цього трансферного вікна, про що чітко дав зрозуміти директор клубу Паоло Мальдіні. "Взимку "россонері" не мають можливості зробити таку пропозицію. Подивимось, що буде по завершенні чемпіонату", – цитує менеджера Goal.

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Водночас Влаховіч вже узгодив деталі особистого контракту з іншим грандом – Ювентусом, повідомляє Gazzetta dello Sport. Коли відбудеться трансфер, поки невідомо. У послугах Душана був зацікавлений і Арсенал, але, схоже, серб вже зробив свій вибір щодо майбутнього.

Нагадаємо, Душан Влаховіч перебрався у Фіорентину в 2018-му з Партизана за менш ніж 2 мільйони євро. Тепер його оцінюють аж у 70 млн. Наразі серб ділить першу сходинку бомбардирських перегонів Серії А з Чіро Іммобіле (по 17 голів).

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