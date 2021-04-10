Мілан підтвердив продовження контракту з Ібрагімовічем
21:05 - Читать на русском
Технічний директор Мілана Паоло Мальдіні розповів про плани скандального нападника Златана Ібрагімовіча.
"Ми дуже близькі до нового контракту, залишається узгодити лише дрібні деталі", – цитує Мальдіні Sky Sport Italia.
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Цікаво, що нещодавно 39-річний швед непевно відповідав щодо свого майбутнього у таборі "россонері". Нагадаємо, Ібра повернувся в Мілан у січні минулого року на правах вільного агента.
У нинішньому сезоні Серії А Златан провів 17 матчів, в яких відзначився 15-ма голами.
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