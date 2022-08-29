Оборонець Шальке Малік Чау вперше у своїй кар'єрі гратиме за межами чемпіонату Німеччини.

Мілан оформив трансфер 21-річного німця з гельзенкірхенського колективу, інформує пресслужба чинних чемпіонів Італії. Чау підписав контракт із "россонері" на 5 років.

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Шальке заробив на переході 5 мільйонів євро. Малік робив перші клуби в академіях Фортуни, Байєра та Борусії Менхенгладбах, а у віці 14 років перебрався до "гірників". У Гельзенкірхені центрбек пройшов усі рівні й з 2020-го грав за першу команду, провівши загалом 61 поєдинок і забивши 3 м'ячі.

Минулого сезону Чау був лідером оборони Шальке й допоміг клубу повернутись у Бундеслігу після сезону виступів у другому за силою чемпіонаті Німеччини.

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