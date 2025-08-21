Віктор Боніфейс досяг усної домовленості з Міланом, а "россонері" погодили трансфер з Байєром. Про це інформує інсайдер Фабріціо Романо.

Мілан орендує форварда за 5 млн євро з правом викупу за 25 млн євро. Якщо "россонері" захочуть викупити Віктора, його контракт діятиме до літа 2030 року.

Наступним кроком має стати медичне обстеження, і лише після цього сторони підпишуть контракт. Раніше ЗМІ відправляли до Мілана Артема Довбика. Як бачимо, боси клубу віддали перевагу іншому варіанту.

У минулому сезоні нігерієць провів за Байєр у Бундеслізі 19 матчів і забив 8 голів. Він пропустив частину сезону через травму.

