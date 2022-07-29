Мілан, Брюгге та Шарль Де Кетеларе таки дотиснули один одного у тривалій трансферній сазі.

Літня трансферна кампанія давалася Мілану дуже важко. Довгий час єдиним його новачком залишався Дівок Оріджі, який прийшов вільним агентом, однак чемпіону Італії нарешті вдалося зробити прорив. Одразу декілька італійських ЗМІ та авторитетних інсайдерів повідомляють, що "россонері" таки підписали Шарля Де Кетеларе.

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За інформацією Calciomercato.com і бельгійського репортера Саші Тавольєрі, Мілан заплатить Брюгге 32 мільйони євро. Ще 3 мільйони євро виплатять в якості додатків і бонусів, пов'язаних з успішністю футболіста. Крім того, "россонері" гарантували "чорно-синім" 15% від суми майбутнього трансферу Де Кетеларе – хоча спочатку від італійців вимагали 20%.

Особистий контракт Шарля розраховано на 5 років із зарплатнею в 2,2 мільйона євро за сезон. Очікується, що 21-річний атакувальний півзахисник збірної Бельгії вже завтра пройде медобстеження й підпише офіційну угоду.

Бельгійський хавбек був головною ціллю міланських селекціонерів, якщо говорити про посилення групи атаки. Втім, перемовини з Брюгге давалися надзвичайно важко. Спочатку клуб не влаштовувала пропозиція італійців – Шарля хотіли продати в Лідс, який давав 37 млн євро. Де Кетеларе, своєю чергою, марив Міланом і узгодив з "россонері" особистий контракт, внаслідок чого англійці вийшли з перемовин. Втім, навіть після того, як чемпіон Серії А підвищив суму до 33 млн євро, Брюгге залишився невблаганним, вимагаючи 37 млн.

Делегація з Мілану вела інтенсивні перемовини понад тиждень, перш ніж знайти компроміс з Брюгге.

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