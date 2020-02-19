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Мілан підписав попередній контракт з німецьким фахівцем, – ЗМІ

19 лютого 18:40 6013 Читать на русском
Мілан підписав попередній контракт з німецьким фахівцем, – ЗМІ
Андрій Шевченко та Ральф Рангнік / Фотоколаж CalcioMercato

Схоже, Мілан завершив пошуки кандидата на посаду головного тренера клубу.

Ральф Рангнік залишив свій підпис під контрактом з Міланом, згідно якого 61-річний фахівець влітку очолить "россонері", повідомляє L’Equipe.

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Також за угодою, клуб буде змушенний виплатити Рангніку значну компенсацію, якщо захоче достроково припинити співпрацю. Нагадаємо, серед ймовірних кандидатів на тренерське крісло Мілана називала також наставника збірної України Андрія Шевченка.

Зараз головним тренером італійського гранда є Стефано Піолі, під керівництвом якого Мілан після 24-х турів Серії А перебуває на 8-й сходинці.

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Теги
Італія Мілан Мілан Стефано Піолі Стефано Піолі Андрій Шевченко Андрій Шевченко Ральф Рангнік Ральф Рангнік
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