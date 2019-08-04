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Мілан підписав найкращого гравця КАН-2019

11:37 250 Читать на русском
Мілан підписав найкращого гравця КАН-2019
Ісмаель Беннасер / ФК Мілан

Півзахисник Емполі та збірної Алжиру Ісмаель Беннасер офіційно став гравцем Мілана.

Мілан оголосив про перехід 21-річного хавбека Емполі Ісмаеля Беннасера. Угода розрахована на 5 років, повідомляє офіційний сайт "россонері".

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Фінансові умови трансферу не розголошуються. В сезоні 2018/19 Беннасер віддав 3 асисти у 37-ми матчах за Емполі, проте не врятував тосканців від вильоту в Серію Б. Раніше він виступав за молодіжну команду лондонського Арсенала та у нижчих лігах Франції. В Італії грав з 2017 року.

До слова, Беннасер відіграв 7 матчів у складі збірної Алжиру на КАН-2019. Його команда стала чемпіоном Африки, а сам хавбек був визнаний найкращим гравцем турніру. Цікаво, що раніше Ісмаель виступав за юнацькі команди Франції.

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