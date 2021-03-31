Мілан нарешті підшукав нового спонсора з автомобільної сфери.

"Россонері" на своєму офіційному сайті оголосили про підписання довгострокової угоди з BMW. Ні терміни, ні сума виплат не уточнюються.

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Німецький концерн отримає доступ до всіх інформаційних та фізичних ресурсів Мілана. Натомість клуб, персонал та гравці зможуть розраховувати на постачання люксовими автомобілями від культового бренду.

Додамо, що Мілан залишався без автомобільного спонсора з 2018 року, коли завершився контракт з іншим німецьким гігантом – Audi.

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