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Мілан підписав хавбека молодіжної збірної Бельгії

22:30 250 Читать на русском
Мілан підписав хавбека молодіжної збірної Бельгії
Алексіс Салемакерс / сайт фанатів Мілана

Італійський клуб підсилився вінгером Андерлехта та збірної Бельгії U-21 Алексісом Салемакерсом.

20-річний футболіст перебрався у Мілан на правах оренди до закінчення поточного сезону, інформує офіційний сайт "россонері". В італійського клубу буде опція викупу прав на молодого хавбека.

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Завтра Салемакерс приєднається до команди і проведе перше тренування під керівництвом Стефано Піолі. Його офіційна презентація призначена на 4 лютого.

Зазначимо, що в поточному сезоні молодий талант зіграв 16 матчів у чемпіонаті Бельгії, у яких забив 2 голи. Також у його активі виступи за молодіжну збірну Бельгії у відборі до Євро-2021.

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