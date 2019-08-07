Мілан підписав бразильського захисника Лео Дуарте

Бразильський захисник Лео Дуарте офіційно перейшов у Мілан.

Італійський клуб придбав у Фламенго 23-річного захисника Лео Дуарте. Контракт укладений на 5 років, повідомляє офіційний сайт Мілана.

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Раніше повідомлялось, що "россонері" заплатять за центрального захисника Фламенго 11 млн євро. Зарплата Дуарте має скласти 1,2 млн на рік.

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До слова, у поточному сезоні 23-річний футболіст провів 14 поєдинків за Фламенго в усіх турнірах, результативними діями не відзначався.