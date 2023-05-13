Центрхав Раде Круніч і вінгер Жуніор Мессіас стали черговим поповненням у лазареті "россонері", повідомляє Calciomercato.

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Боснієць має проблеми з привідним м'язом, а у бразильця пошкодження коліна. Обоє точно пропустять нинішній поєдинок проти Спеції і сподіваються відновитися до матчу-відповіді півфіналу ЛЧ проти Інтера (16 травня). Кадрова ситуація Мілана складна, адже в лазареті вже перебували Ібрагімовіч, Леау та Беннасер.

Нагадаємо, команда Піолі йде п'ятою в таблиці Серії А, відстаючи від зони ЛЧ на 2 очки. Перший півфінал проти Інтера завершився поразкою 0:2, тому у повторній грі знадобиться диво.

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