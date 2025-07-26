Ліверпуль та Мілан провели матч в рамках азійського передсезонного турне. Огляд та результат матчу читайте у цій новині на "Футбол 24".

Товариська гра

Ліверпуль – Мілан – 2:4

Голи: Собослай, 26 Гакпо, 90+3 – Леау, 10, Лофтус-Чік, 52, Окафор, 60, 90+4

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Мілан несподівано розбив Ліверпуль у товариській грі. Гольову перестрілку розпочав Рафаель Леау, який на 10-й хвилині прошив Аліссона. Свій м'яч португалець присвятив Діогу Жоті.

Ліверпуль відповів шикарним голом Собослая з передачі молодого Ріо Нгумоха.

A super strike from Szobo pic.twitter.com/Sg1f2jzOCl — Liverpool FC (@LFC) July 26, 2025

Також хороший момент мав Мохамед Салах, але, вийшовши на ударну позицію, він вирішив віддати пас на Флоріана Вірца – захисники "россонері" в останній момент вибили м'яч.

В другому таймі Мілан потужно стартував з двох голів: спочатку забив Лофтус-Чік, а потім вже Окафор. Ліверпуль зумів забити лише в компенсований час завдяки зусиллям Гакпо. "Червоні" кинулись вперед в надії забити ще, але натомість отримали гол у свої ворота – Окафор оформив дубль після спільної помилки Цимікаса та Мамардашвілі – 4:2 на користь "россонері".