Мілан переміг Парму та піднявся у зону Ліги чемпіонів: 14-й тур Серії А, матчі неділі

У матчі 14-го туру італійської Серії А Мілан не без труднощів переграв Парму.

Чемпіонат Італії 2018/2019, 14-й тур

Мілан – Парма – 2:1

Голи: Кутроне, 55, Кесс'є, 69 (пен) – Інглезе, 50

Сассуоло – Удінезе – початок о 16:00

Торіно – Дженоа – початок о 16:00

Фрозіноне – Кальярі – початок о 16:00

К'єво – Лаціо – початок о 19:00

Мілан у першому недільному матчі приймав Парму, з якою вийшов дуже непростий поєдинок. "Россо-нері" домінували протягом усього поєдинку, але пропустили першими – це Інглезе на 50-й хвилині замкнув подачу з кутового. Втім, вже через п'ять хвилин Кутроне точним ударом з меж штрафного відновив рівність. На 69-й же головний арбітр почув підказку відеоасистента та призначив пенальті у ворота Парми за гру рукою, а Франк Кесс'є його впевнено реалізував – 2:1. Цей гол виявився останнім у зустрічі.

Таким чином, Мілан набрав 25 очок та піднявся у зону Ліги чемпіонів, обійшовши Лаціо – втім, римляни свій матч ще не зіграли. Парма залишилась на шостій сходинці з 20 очками.