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Мілан отримав результати тестів на коронавірус

20:08 38 Читать на русском
Мілан отримав результати тестів на коронавірус
Стефано Піолі / ФК Мілан

Гравці та персонал італійського Мілана пройшли тестування на сумнозвісний COVID-19.

Усі тести "россонері" на коронавірус виявились негативними, повідомляє Sky Sport Italia.

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У четвер Мілану проведуть другу серію тестування. Якщо інфікованих не виявлять і за результатами повторних тестів, то підопічні Стефано Піолі зможуть повернутися до командних тренувань. Випадки захворювання на COVID-19 вже були в Мілані – у березні хвороба була виявлена в технічного директора "россонері" Паоло Мальдіні та його сина, форварда Даніеля.

До слова, в Італії до 14 червня заборонене проведення усіх масових заходів, зокрема, спортивних. Дату повернення до змагань визначать 28 травня.

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Теги
Мілан Мілан Італія коронавірус
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