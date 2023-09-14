Жиру травмувався в матчі за збірну Франції. Форвард не завершив навіть перший тайм проти Ірландії, після чого покинув розташування національної команди.

ПСЖ втратив важливого футболіста на старт Ліги чемпіонів і дербі з Марселем

Олів'є в індивідуальному режимі працював над відновленням, але сьогодні повернувся в загальну групу Мілана, повідомляє Calciomercato. 26-річний нападник зможе зіграти з Інтером 16 вересня.

Жиру в шаленій формі на старті сезону – 4 голи та асист у трьох турах Серії А. Мілан і Інтер перед Дербі делла Мадонніна очолюють турнірну таблицю, не втративши жодного очка.