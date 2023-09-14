Мілан отримав чудову новину перед дербі з Інтером – найкращий бомбардир встиг відновитися
15:42 - Читать на русском
Французький форвард Олів'є Жиру готовий зіграти у надважливому матчі лідерів Серії А.
Жиру травмувався в матчі за збірну Франції. Форвард не завершив навіть перший тайм проти Ірландії, після чого покинув розташування національної команди.
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Олів'є в індивідуальному режимі працював над відновленням, але сьогодні повернувся в загальну групу Мілана, повідомляє Calciomercato. 26-річний нападник зможе зіграти з Інтером 16 вересня.
Жиру в шаленій формі на старті сезону – 4 голи та асист у трьох турах Серії А. Мілан і Інтер перед Дербі делла Мадонніна очолюють турнірну таблицю, не втративши жодного очка.
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