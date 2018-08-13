Мілан орендує у Челсі Бакайоко

Півзахисник Челсі Тьємуе Бакайоко незабаром переїде до Італії.

За інформацією Sky Italia, Тьємуе Бакайоко найближчим часом повинен стати футболістом Мілана.

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Клуби вже узгодили деталі оренди, яка буде розрахована на один сезон. Після закінчення дії орендної угоди Мілан зможе викупити 23-річного футболіста за 35 млн євро.

Зазначається, що "россонері" заплатять за річну оренду Бакайоко 5 млн євро. Футболіст вже прилетів до Італії та завтра повинен пройти медобстеження.

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У сезоні 2017/18 Бакайоко провів 37 матчів у всіх турнірах за Челсі, у яких тричі забив і зробив 3 асисти.

Раніше повідомлялось, що новий наставник "синіх" Мауріціо Саррі готовий продати футболіста.