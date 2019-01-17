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Мілан орендує Батшуаї у разі невдачі з Пйонтеком

11:53 127 Читать на русском
Мілан орендує Батшуаї у разі невдачі з Пйонтеком
Міши Батшуаї / Фото: соцмережі

"Россонері" розглядають можливість зірвання трансферу форварда Кшиштофа Пйонтека.

Мілан може орендувати форварда Челсі Міши Батшуаї, повідомляє Sky Sport Italia.

Пйонтек до кінця тижня опиниться в Мілані, – авторитетний польський журналіст

Повідомляється, що такий сценарій можливий у разі невдачі з оформленням трансферу Кшиштофа Пйонтека.

Нагадаємо, Валенсія достроково припинила оренду Батшуаї через його високу зарплату. Орендувати футболіста хотів Монако, але Челсі заблокував переговори, вимагаючи повноцінного трансферу футболіста.

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