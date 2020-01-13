Мілан орендував Беговіча

Боснійський голкіпер Асмір Беговіч продовжить кар'єру в Серії А.

Мілан підсилив воротарську позицію голкіпером Борнмута Асміром Беговічем, повідомляє офіційний сайт клубу.

Рейна офіційно приєднався до Астон Вілли

Сторони домовились про орендну угоду до завершення поточного сезону. Останні півроку 32-річний боснієць провів у азербайджанському Карабаху.

Нагадаємо, нещодавно Мілан віддав свого досвідченого воротаря Пепе Рейну в Астон Віллу також на правах оренди.

В чемпіонаті Азербайджану Беговіч провів 10 матчів, в яких пропустив 5 голів.

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