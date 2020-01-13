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Мілан орендував Беговіча

13 січня 22:30 598 Читать на русском
Мілан орендував Беговіча
Асмір Беговіч / Фото Bleacher Report

Боснійський голкіпер Асмір Беговіч продовжить кар'єру в Серії А.

Мілан підсилив воротарську позицію голкіпером Борнмута Асміром Беговічем, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Сторони домовились про орендну угоду до завершення поточного сезону. Останні півроку 32-річний боснієць провів у азербайджанському Карабаху.

Нагадаємо, нещодавно Мілан віддав свого досвідченого воротаря Пепе Рейну в Астон Віллу також на правах оренди.

В чемпіонаті Азербайджану Беговіч провів 10 матчів, в яких пропустив 5 голів.

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Теги
Трансфери Італія Трансфери Мілана Трансфери Чемпіонату Італії Мілан Мілан Карабах Карабах Борнмут Борнмут Асмір Беговіч Асмір Беговіч
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