Мілан оприлюднив заявку на дербі проти Інтера – Ібрагімовіч та К'яер повернулися у склад

Нападник Мілана Златан Ібрагімовіч зможе допомогти команді у матчі 23 туру Серії А проти Інтера.

Зірковий швед потрапив до заявки "россонері", яку оприлюднив офіційний твіттер клубу.

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Попередню гру проти Верони Ібрагімовіч пропустив через застуду, існувала імовірність, що ветеран не встигне набрати необхідних кондицій перед дербі. Втім, фанати "россонері" можуть зітхнути з полегшенням – 38-річний форвард готовий вийти на поле. Те саме стосується і Сімона К'яера, який мав ті ж проблеми, що й Златан. Ібрагімовіч та К'яер приєдналися до Мілана під час зимового трансферного вікна і відразу стали основними у команді Стефано Піолі.

Нагадаємо, дербі делла Мадонніна відбудеться сьогодні, 9 лютого. Початок гри о 21:45 за Києвом.

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