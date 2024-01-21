Голкіпер Мілана Майк Меньян отримав підтримку свого клубу після скандального матчу з Удінезе в рамках 21-го туру Серії А.

Поєдинок, який відбувся 20 січня, довелося переривати в середині першого тайму, оскільки Меньян покину поле, не стерпівши проявів расизму з боку фріульських уболівальників. Після паузи гра продовжилася, а Мілан здобув перемогу.

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У флеш-інтерв'ю французький голкіпер причиною свого вчинку назвав расистську поведінку фанатів, закликавши відповідальні органи покарати винуватців ситуації, якій немає місця у футболі.

"Россонері" підтримали свого лідера. Щоб привернути увагу до проблем расизму Мілан на добу вирішив влаштувати бойкот у соціальних мережах. "Після неприпустимих подій під час матчу проти Удінезе клуб вирішив не публікувати жодного контенту в соціальних мережах сьогодні, 21 січня 2024 року, задля підтримки Майка Меньяна та боротьби з расизмом", – йдеться у повідомленні прес-служби.

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