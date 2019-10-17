Мілан оголосив про рекордні збитки за підсумками сезону 2018/19

Керівництво італійського Мілана ніяк не може стабілізувати фінансову ситуацію у легендарному клубі. Проект залишається збитковим.

"Россонері" відзвітували про 155,9 млн євро збитків за підсумками попереднього сезону, повідомляє La Repubblica.

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Ця сума значно перевищила раніше прогнозовані у пункті збитковість 90 млн у євровалюті. Крім того, Мілан оновив свій антирекорд зі збитковості. Попередній був встановлений роком раніше. Тоді збитки склали 135,6 млн.

Натомість доходи Мілана впали на 16,5 млн євро в порівнянні з попереднім звітним періодом. Міланці через фінансові проблеми були відсторонені від єврокубків на сезон 2019/20. Щоб відповідати вимогам фінансового фейр-плей збитки "россонері" не повинні перевищити 30 млн євро за три сезони. Вочевидь, покрити дефіцит гранд зможе лише продажем гравців.

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