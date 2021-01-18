Мілан оголосить про трансфер Манджукіча і Томорі цього тижня, – журналіст
16:42 - Читать на русском
Мілан готує гучне підсилення у зимове трансферне вікно.
"Россонері" підпишуть контракт із хорватом Маріо Манджукічем терміном на півроку вже цього тижня, повідомляє Фабріціо Романо у своєму твіттері.
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Також, до команди на правах оренди має приєднатись оборонець Челсі Фікайо Томорі. Зазначається, що у його контракті буде прописана опція викупу.
Нагадаємо, Манджукіч перебуває без клубу з літа 2020 року, а його останньою командою був Аль-Духайль із Катару. Томорі ж відіграв за Челсі лише у 4 матчах у поточному сезоні.
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