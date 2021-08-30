Хавбек підсилив склад Мілана, повідомляє офіційний сайт клубу.

Реал відпустив свого гравця до Серії А

Бакайоко захищатиме кольори "россонері" на правах оренди. Угода розрахована на 2 роки. Мілан також матиме право викупу 27-річного француза, який вже виступав на Сан-Сіро в сезоні 2018/19. Минулий сезон він відіграв у Наполі.

До слова, новий сезон у чемпіонаті Італії Мілан розпочав із двох перемог – над Сампдорією (1:0) і Кальярі (4:1).

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