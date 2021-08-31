30-річний нападник перейшов у табір "россонері", повідомляє офіційний сайт клубу.

Сампдорія підписала форварда збірної Італії

Мессіас орендований Міланом на один сезон. Бразилець, який може зіграти відтягнутого нападника та атакувального хавбека, зарекомендував себе в дебютному сезоні на топ-рівні. Разом із Сімі Мессіас був єдиною світлою плямою у невдалій кампанії Кротоне. До цього він виступав тільки в італійській трясовині. Оренда коштуватиме міланцям 2,6 млн євро.

До слова, в сезоні 2020/21 Жуніор Мессіас провів 36 матчів у Серії А, в яких забив 9 м'ячів і оформив 4 асисти.

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