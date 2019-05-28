Мілан офіційно звільнив Леонардо

Леонардо втратив посаду спортивного директора в міланському клубі.

"Россонері" на офіційному сайті оголосили про припинення співпраці з бразильським фахівцем.

Леонардо покине Мілан, доля Гаттузо і Мальдіні – під питанням

Керівництво Мілана залишилося невдоволеним результатами команди у сезоні 2018/19. Воно вважає, що невдала робота Леонардо на трансферному ринку стала однією з причин невиходу команди до Ліги чемпіонів наступного року. Міланці шукатимуть нову людину на посаду спортивного директора.

Гаттузо подав у відставку з посади головного тренера Мілана та відмовився від зарплати за два роки контракту

Раніше свій відхід підтвердив і головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо.