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Мілан офіційно звільнив Леонардо

18:23 258 Читать на русском
Мілан офіційно звільнив Леонардо
Леонардо / Reuters

Леонардо втратив посаду спортивного директора в міланському клубі.

"Россонері" на офіційному сайті оголосили про припинення співпраці з бразильським фахівцем.

Леонардо покине Мілан, доля Гаттузо і Мальдіні – під питанням

Керівництво Мілана залишилося невдоволеним результатами команди у сезоні 2018/19. Воно вважає, що невдала робота Леонардо на трансферному ринку стала однією з причин невиходу команди до Ліги чемпіонів наступного року. Міланці шукатимуть нову людину на посаду спортивного директора.

Гаттузо подав у відставку з посади головного тренера Мілана та відмовився від зарплати за два роки контракту

Раніше свій відхід підтвердив і головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо.

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Теги
Італія Мілан Мілан Леонардо Араужо Леонардо Араужо
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