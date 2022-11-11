Новим генеральним директором клубу стане Джорджо Фурлані, інформує офіційний сайт "россонері". Він замінить Івана Газідіса, який провів у Мілані 4 роки і зробив вагомий внесок у 19-те скудетто, але вирішив не продовжувати контракт, який закінчується 5 грудня.

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Фурлані – уродженець Мілана і великий фанат рідного клубу. Він увійшов до ради директорів 4 роки тому, допомагаючи попереднім власникам (Elliott Management) впоратися з фінансовою і спортивною кризою. Минулого літа літа контрольний пакет акцій Мілана перейшов до рук RedBird, але нове керівництво поки діє обережно і не робить різких змін. Більше того, 43-річний Фурлані тепер обійматиме одну з ключових посад у структурі "россонері".

Нагадаємо, зараз Мілан йде третім у турнірній табиці Серії А, а також гарантував собі 1/8 Ліги чемпіонів, де наступного року зустрінеться з Тоттенхемом.

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