Американська компанія сьогодні остаточно оформила угоду на суму 1,2 мільярда євро, інформує офіційний сайт "россонері".

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Разом з RedBird до керівництва Мілана приходить Yankee Global Enterprises, яка отримає міноритарний пакет акцій. Нові власники чемпіонів Італії мають частку у багатьох інших спортивних проектах – Ліверпуль, Тулуза, бейсбольні Нью-Йорк Янкіс. Про угоду між RedBird і Elliott щодо Мілана стало офіційно відомо ще 1 червня, але процес передачі тривав усе літо.

Нагадаємо, в управління Elliott італійський гранд потрапив у 2018 році, коли попередні китайські власники не змогли погасити кредит, який брали у американців. На той момент операція оцінювалася лише у 500 тисяч євро. Відтоді хедж-фонд нормалізував фінанси та значно покращив спортивні результати. Мілан повернувся у Лігу чемпіонів і навіть став чемпіоном Італії.

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