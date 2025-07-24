Мілан офіційно оголосив про трансфер Первіса Еступіньяна з Брайтона. Еквадорець підписав контракт із "россонері" до 30 червня 2030 року. За інформацією інсайдерів, сума угоди склала 17,5 мільйонів євро + 2,5 мільйони потенційних бонусів.

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26-річний захисник виступатиме в Мілані під другим номером. За Брайтон він провів 104 матчі й забив 5 голів.

Еступіньян – вихованець ЛДУ Кіто, де дебютував за першу команду в 2015 році. Після цього виступав за Гранаду, Альмерію, Мальорку та Осасуну, розкрився у Вільярреалі, з яким виграв Лігу Європи. Збірну Еквадору Первіс представляє з 2019 року – у його активі 48 матчів і 4 голи.

Трансфер Еступіньяна фактично ставить крапку в історії можливого переходу Олександра Зінченка з Арсенала до Мілана, про який писали впродовж тривалого часу.

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